В уфимском аэропорту усилили меры безопасности из-за неизвестной болезни из Египта

Санитарно-карантинный контроль был усилен в связи с сообщениями из Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге.

Эта болезнь распространена в основном в Азии и Южной Америке. Вирусы-возбудители лихорадки денге переносятся комарами, ежегодно ей заражается до 528 млн человек, до 20 тыс. человек умирает.

«Планируете свой отдых в Египте, соблюдайте меры предосторожности – носите одежду, максимально закрывающее тело, применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях – засетчивайте окна и двери.

Важно при любом обращении за медпомощью, в случае болезни, сообщать врачу какие страны вы посещали последние шесть месяцев», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.