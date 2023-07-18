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В уфимском аэропорту усилили меры безопасности из-за неизвестной болезни из Египта

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Роспотребнадзор предупреждает: не удивляйтесь, если по возвращении в Уфу в аэропорту вас будут встречать сотрудники ведомства.

Санитарно-карантинный контроль был усилен в связи с сообщениями из Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге.

Эта болезнь распространена в основном в Азии и Южной Америке. Вирусы-возбудители лихорадки денге переносятся комарами, ежегодно ей заражается до 528 млн человек, до 20 тыс. человек умирает.

«Планируете свой отдых в Египте, соблюдайте меры предосторожности – носите одежду, максимально закрывающее тело, применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях – засетчивайте окна и двери.

Важно при любом обращении за медпомощью, в случае болезни, сообщать врачу какие страны вы посещали последние шесть месяцев», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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