В Башкортостане разрешили брать в аренду оружие

Теперь официально: жители Башкортостана смогут брать в аренду охотничье оружие и патроны, но только если есть охотничий билет и специальное разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения, выдаваемое в Росгвардии сроком на пять лет.

«Узаконенная передача оружия на время охоты является важнейшим правовым условием коммерческой охоты во всем мире. Во многих странах человек может заплатить охотничьему хозяйству деньги и пойти на охоту. Закон послужит стимулом к развитию охотхозяйств», – сказал спикер парламента Константин Толкачев..

Также проверяющие инспекторы получили право затребовать у охотника соответствующие документы.

Гражданам других стран придется получать отдельное разрешение на хранение оружия в Росгвардии.