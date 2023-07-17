Уфа получит 50 новых автобусов

50 новых автобусов в конце августа, к началу учебного года, выведут на 226-й маршрут («СТЦ "Мега" – Уфимский ДОК»).

Ранее речь шла о том, что Башкортостан оказался среди 45 регионов, которым одобрили заявки на обновление автобусных парков.

По специальным казначейским кредитам республика закупит до первого февраля 2024 года 250 новых автобусов среднего класса – они, по словам Клебанова, начнут поступать уже в августе, но предназначены в основном для сельских районов и малых городов.