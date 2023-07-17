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Уфа получит 50 новых автобусов

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Сегодня, 17 июля, на совещании в правительстве глава Минтранса Башкортостана Александр Клебанов рассказал о поступлении новой партии больших автобусов в Уфу.

vk.com/radiyhabirov

50 новых автобусов в конце августа, к началу учебного года, выведут на 226-й маршрут («СТЦ "Мега" – Уфимский ДОК»). 

Ранее речь шла о том, что Башкортостан оказался среди 45 регионов, которым одобрили заявки на обновление автобусных парков.

По специальным казначейским кредитам республика закупит до первого февраля 2024 года 250 новых автобусов среднего класса – они, по словам Клебанова, начнут поступать уже в августе, но предназначены в основном для сельских районов и малых городов.

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