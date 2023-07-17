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В Уфе перекрыли улицу Пушкина

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До пятницы, 21 июля, будет закрыто движение транспорта по улице Пушкина на участке от Аксакова до Карла Маркса.

В это время там МУП УИС будет вести работы по капитальному ремонту тепловой сети.

На сегодняшний день МУП УИС ведет такие же работы на улице Заки Валиди – две крайние полосы Заки Валиди на участке от улицы Генерал-губернатора Перовского до Гоголя закрыты до 30 августа текущего года.

Кроме того, «БашРТС» ремонтирует тепломагистраль №3 в Октябрьском районе, в связи с чем до 30 сентября ограничено движение на участке местного проезда напротив дома по адресу 50 лет СССР, 50.

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