Дождливо и пасмурно: погода в Уфе 17-21 июля

По прогнозу Гидрометцентра, следующая неделя в Уфе будет по большей части пасмурной и начнется с обильных дождей.

Понедельник, 17 июля: до +22°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +14°, временами небольшой дождь.

Вторник, 18 июля: до +22°, облачно, дождь, в ночь на среду – +13°, без осадков.

Среда, 19 июня: до +24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на четверг – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 20 июля: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +15°, без осадков.

Пятница, 21 июля: до +26°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +14°, небольшой кратковременный дождь.