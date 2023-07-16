18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Дождливо и пасмурно: погода в Уфе 17-21 июля

Поделиться:

Похоже, во вторую половину июля погода в Уфе обещает быть такой же капризной, как и в первую. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, следующая неделя в Уфе будет по большей части пасмурной и начнется с обильных дождей.

Понедельник, 17 июля:  до +22°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +14°, временами небольшой дождь.

Вторник, 18 июля: до +22°, облачно, дождь, в ночь на среду – +13°, без осадков.

Среда, 19 июня: до +24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на четверг – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 20 июля: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +15°, без осадков.

Пятница, 21 июля: до +26°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +14°, небольшой кратковременный дождь.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: