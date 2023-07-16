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В Уфе уже сломали качели у арт-объекта на бульваре Славы

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Макет самолета-штурмовика ИЛ-2 в натуральную величину установили на бульваре Славы девятого июля.

По ночам арт-объект подсвечивается, к нему крепятся три качели, тоже с подсветкой. Они сразу понравились жителям и почти никогда не пустуют.

Сегодня, 16 июля, наш источник заснял, как одна из качелей стоит на земле: судя по всему, ее перегрузили, карабин не выдержал и разогнулся.

На таком самолете летал дважды Герой Советского Союза Муса Гареев, бюст которому установлен на бульваре Славы. Установка была арт-объекта приурочена к знаменательной дате: девятого июля ему исполнился бы 101 год.

Муса Гареев – военный летчик, полковник, участник Великой Отечественной войны, автор книги «Штурмовики идут на цель». Родился в Илишевском районе, до и после войны жил и работал в Уфе. Похоронен в Парке Победы.

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