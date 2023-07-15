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Башкортостан закупит 250 новых автобусов по федеральной программе

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Башкортостан оказался среди 45 регионов, которым одобрили заявки на обновление автобусных парков.

Об этом в соцсетях сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В общей сложности жители этих регионов получат более трех тысяч новых автобусов, на это выделят 26,3 млрд рублей.

Как сообщает Минтранс Башкортостана, благодаря специальным казначейским кредитам города республики до первого февраля 2024 года получат 250 автобусов малого и среднего классов на сумму 1,4 млрд рублей.

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