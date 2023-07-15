Уфимский кампус будет сотрудничать с образовательным центром «Сириус»

Об этом Назаров сообщил в соцсетях. Власти надеются, что опыт «Сириуса» поможет в выстраивании системы управления межвузовским кампусом и его деятельности.

«Приоритетными сферами сотрудничества станут цифровые производственные технологии, искусственный интеллект, генетика, биомедицина, экология и климат. В Уфимском кампусе по примеру "Сириуса", помимо науки, большое внимание будет уделяться таким сферам, как искусство и культура. Также будут найдены новые решения для развития среднего профессионального образования.

Уже этим летом будут запущены несколько новых совместных программ, которые будут связаны с подготовкой школьников, экологическим туризмом, а также будут вовлекать студентов в качестве наставников в работу с талантливыми учениками.

Хочу напомнить, что перед нами стоит невероятно масштабная задача – создать в Уфе принципиально новую инновационную и научную среду. И шаг за шагом мы движемся в этом направлении. Уже в декабре в рамках первой очереди кампуса откроются 20 межвузовских лабораторий и научных центров. Ввод второй очереди добавит еще порядка 20. В Уфимском кампусе будут предусмотрены центры трансфера технологий и молодежного инновационного творчества, "Точка кипения", университетская стартап-студия», – написал глава правительства.

Стоит отметить, что Башкортостан уже давно сотрудничает с «Сириусом»: в 2019 году в республике открыли Центр развития талантов «Аврора», функционирующий по той же модели.

Кроме того, с прошлого года обучение на базе «Сириуса» по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство» прошли порядка 120 одаренных школьников и педагогов. За три года порядка 20 тыс. учеников приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады на платформе «Сириус.Курсы».