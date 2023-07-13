В Уфе пройдут массовые проверки транспорта

Проверять будут весь пассажирский транспорт. Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.

Вместе с инспекторами ГИБДД дежурить будут сотрудники подразделений технического контроля. Они будут проверять техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха и так далее.

Сегодня, 13 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло крупное ДТП: около девяти часов утра 40-летняя женщина за рулем «Ниссан Ноут» при повороте во двор дома №155 по проспекту Октября совершила столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом «Лотос», после чего легковой автомобиль опрокинулся.

Водитель легковушки с травмой руки обратилась за медицинской помощью. В момент ДТП в автобусе находились около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.