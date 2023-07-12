В Башкортостане к началу учебного года отремонтируют 77 зданий школ

Результаты программы в Башкортостане Радий Хабиров оценил как «хорошие». В 2022 году отремонтировали 66 зданий (в одной школе их может быть несколько), прямо сейчас идут работы еще в 77, в том числе продолжается долгосрочный ремонт в нескольких школах, который стартовал в прошлые годы.

Сдать объекты планируют к середине августа, чтобы к началу учебного года все было готово.

«Всего на реализацию этой большой президентской программы в 2023 году мы получили из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Еще 0,69 млрд – софинансирование из бюджета Башкортостана. Дополнительные 300 млн рублей мы выделили на благоустройство школьных территорий. Серьезно подошли и к вопросам безопасности. Ждем итогов заявочной кампании на 2024-2026 годы, темпы сбавлять не намерены», – написал Радий Хабиров.