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В Башкортостане к началу учебного года отремонтируют 77 зданий школ

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал о том, как продвигаются работы по федеральной программе капитального ремонта школ.

Результаты программы в Башкортостане Радий Хабиров оценил как «хорошие». В 2022 году отремонтировали 66 зданий (в одной школе их может быть несколько), прямо сейчас идут работы еще в 77, в том числе продолжается долгосрочный ремонт в нескольких школах, который стартовал в прошлые годы.

Сдать объекты планируют к середине августа, чтобы к началу учебного года все было готово.

«Всего на реализацию этой большой президентской программы в 2023 году мы получили из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Еще 0,69 млрд – софинансирование из бюджета Башкортостана. Дополнительные 300 млн рублей мы выделили на благоустройство школьных территорий. Серьезно подошли и к вопросам безопасности. Ждем итогов заявочной кампании на 2024-2026 годы, темпы сбавлять не намерены», – написал Радий Хабиров.

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