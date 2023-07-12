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В Уфе перекроют набережную реки Белой и участок улицы Колгуевской

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

15 июля с 8.00 до 17.00 будет перерыта набережная реки Белой от дома №232 до улицы Сочинской.

В это время там пройдут чемпионат и первенство республики по триатлону.

Схема: администрация Уфы

Также с 15 июля по 31 августа перекроют улицу Колгуевскую на участке от дома №52 по Пугачева до дома №18В по Бакинской.

Вступит в силу очередной этап работ по прокладке водовода в Кировском и Демском районах.

Это часть масштабного проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.

Объезд по-прежнему будет возможен по улицам Бородинской, Пугачева и Сочинской. Изменится и схема движения общественного транспорта.

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