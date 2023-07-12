В Уфе перекроют набережную реки Белой и участок улицы Колгуевской

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Схема: администрация Уфы
15 июля с 8.00 до 17.00 будет перерыта набережная реки Белой от дома №232 до улицы Сочинской.
В это время там пройдут чемпионат и первенство республики по триатлону.
Схема: администрация Уфы
Также с 15 июля по 31 августа перекроют улицу Колгуевскую на участке от дома №52 по Пугачева до дома №18В по Бакинской.
Вступит в силу очередной этап работ по прокладке водовода в Кировском и Демском районах.
Это часть масштабного проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.
Объезд по-прежнему будет возможен по улицам Бородинской, Пугачева и Сочинской. Изменится и схема движения общественного транспорта.
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