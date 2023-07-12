В Уфе перекроют набережную реки Белой и участок улицы Колгуевской

Также с 15 июля по 31 августа перекроют улицу Колгуевскую на участке от дома №52 по Пугачева до дома №18В по Бакинской.

Вступит в силу очередной этап работ по прокладке водовода в Кировском и Демском районах.

Это часть масштабного проекта по строительству инженерных сетей на территории уфимского Забелья.

Объезд по-прежнему будет возможен по улицам Бородинской, Пугачева и Сочинской. Изменится и схема движения общественного транспорта.