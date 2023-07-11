В Башкортостане при помощи передвижных комплексов за 3 дня зафиксировано почти 63 тыс. нарушений ПДД

С седьмого по девятое июля на дороги вывели передвижные комплексы фото- и видеофиксации.

С их помощью было выявлено 62 890 нарушений ПДД, «в том числе выезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС, нарушения способа поставки на стоянку, нарушения правил применения ремней безопасности, превышение скорости и другие», – сообщили в региональном Минтрансе.

Согласно последнему отчету ГИБДД от 11 июля, за последние сутки на дорогах республики погибли пять человек.

В Уфе было зарегистрировано 42 ДТП, в трех авариях пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний. Задержано 10 нетрезвых водителей.