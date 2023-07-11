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Стало известно, когда запустят движение по развязке в Нагаево

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11 июля на совещании в администрации Уфы обсудили ход строительства транспортной развязки в микрорайоне Нагаево.

ufacity.info

На сегодняшний день заканчиваются работы по возведению насыпи земляного полотна основной четырехполосной дороги протяженностью 1850 метров.

Дорога берет начало от развязки на пересечении с федеральной трассой «М5-Урал» и заканчивается у мечети при въезде в Нагаево.

Уже построена ливневая канализация, устанавливается гранитный бордюр, укладывается асфальт. Также осталось уложить защитный слой на самом путепроводе, после чего в конце июля строители смогут приступить к асфальтировке. Далее будет обустроено освещение.

Ежедневно на объекте задействовано 40 рабочих, 45 самосвалов, 12 единиц другой техники.

Движение автомобилей по транспортной развязке планируют запустить к первому сентября, а завершить работы в полном объеме – до конца ноября 2023 года.

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