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В Уфе перекроют улицы Кольцевую и Комарова

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

Частичное ограничение движения транспорта вводится с сегодняшнего дня, 10 июля, на улице Кольцевой в связи с капитальным ремонтом газопровода.

Перекрытие затрагивает участок от улицы Первомайской до Космонавтов и будет действовать по 17 июля включительно на половине проезжей части дороги.

Предприятие «Газпром газораспределение Уфа» сообщает о том, что без ограничений невозможно было бы провести ремонт инженерных сетей.

ufacity.info

Кроме того, завтра, 11 июля, с 8.00 до 15.00 перекроют проезд от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону.

В это время там пройдут всероссийские соревнования по велоспорту.

Изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта.

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