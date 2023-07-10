В Уфе перекроют улицы Кольцевую и Комарова

Частичное ограничение движения транспорта вводится с сегодняшнего дня, 10 июля, на улице Кольцевой в связи с капитальным ремонтом газопровода.

Перекрытие затрагивает участок от улицы Первомайской до Космонавтов и будет действовать по 17 июля включительно на половине проезжей части дороги.

Предприятие «Газпром газораспределение Уфа» сообщает о том, что без ограничений невозможно было бы провести ремонт инженерных сетей.