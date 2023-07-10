В Уфе перекроют улицы Кольцевую и Комарова

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
ufacity.info
Частичное ограничение движения транспорта вводится с сегодняшнего дня, 10 июля, на улице Кольцевой в связи с капитальным ремонтом газопровода.
Перекрытие затрагивает участок от улицы Первомайской до Космонавтов и будет действовать по 17 июля включительно на половине проезжей части дороги.
Предприятие «Газпром газораспределение Уфа» сообщает о том, что без ограничений невозможно было бы провести ремонт инженерных сетей.
ufacity.info
Кроме того, завтра, 11 июля, с 8.00 до 15.00 перекроют проезд от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону.
В это время там пройдут всероссийские соревнования по велоспорту.
Изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта.
Комментарии (0)