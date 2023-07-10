На бульваре Славы в Уфе появился новый арт-объект

На таком самолете летал дважды Герой Советского Союза Муса Гареев, бюст которому установлен на бульваре Славы.

Муса Гареев – военный летчик, полковник, участник Великой Отечественной войны, автор книги «Штурмовики идут на цель». Родился в Илишевском районе, до и после войны жил и работал в Уфе. Похоронен в Парке Победы.

Установка арт-объекта приурочена к знаменательной дате: девятого июля Мусе Гарееву исполнился бы 101 год.

Благоустройство бульвара Славы началось в 2022 году: заменили плитку, скамейки и освещение, установили камеры видеонаблюдения.