В Уфе пройдет крупнейший гастрофестиваль России «Есть!»

В прошлом году фестиваль «Есть!» в Уфе посетили 110 тыс. человек, было представлено более 60 ресторанов и кафе.
Фото: vk.com/restfestufa
В 2023 году фестиваль пройдет 25-27 августа на площадке перед спортивным комплексом «Уфа-Арена».
Как ожидается, будет представлено более 80 ресторанов.
Традиционно пройдут конкурсы среди кулинаров, блогеров и барменов.
Гости смогут попробовать блюда от известных шеф-поваров города и принять участие в мастер-классах для взрослых и детей.
За музыкальное сопровождение фестиваля будут отвечать 20 кавер-групп, хедлайнер – группа «Отпетые мошенники».
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