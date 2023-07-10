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В Уфе пройдет крупнейший гастрофестиваль России «Есть!»

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В прошлом году фестиваль «Есть!» в Уфе посетили 110 тыс. человек, было представлено более 60 ресторанов и кафе.

Фото: vk.com/restfestufa

В 2023 году фестиваль пройдет 25-27 августа на площадке перед спортивным комплексом «Уфа-Арена».

Как ожидается, будет представлено более 80 ресторанов.

Традиционно пройдут конкурсы среди кулинаров, блогеров и барменов.

Гости смогут попробовать блюда от известных шеф-поваров города и принять участие в мастер-классах для взрослых и детей.

За музыкальное сопровождение фестиваля будут отвечать 20 кавер-групп, хедлайнер – группа «Отпетые мошенники».

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