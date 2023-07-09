В Уфе два дня подряд будет до +39°

По прогнозу Гидрометцентра, практически вся следующая неделя в Уфе будет пасмурной, в начале воздух будет прогреваться до крайне некомфортных температур, зато во второй половине пойдут дожди и резко похолодает.

Понедельник, 10 июля: до +39°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +25°, без осадков.

Вторник, 11 июля: до +39°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +24°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 12 июня: до +29°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 13 июля: до +24°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на пятницу – +12°, дождь.

Пятница, 14 июля: до +23°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +14°, без осадков.