В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 10 по 16 июля 2023 года.
12 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 14.00:
Сосновская – 48 корпус 1, 54, 56, 61, 61б, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144.
Перекопская – 2, 3, 4, 5, 6.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:
Все абоненты с водой.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 16.00:
Гафури – 106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128.
Вагонная – 4,5, 8, 8а, 10а, 14, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 24а, 25, 26б, 27, 28, 29, 33, 35, 45, 47, 49, 49а.
Украинская – 13.
Гузакова – 22.
Лесная – 18а, 20.
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