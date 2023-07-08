В школах Башкортостана начнут внедрять систему интеллектуального видеонаблюдения

Комплекс видеонаблюдения в круглосуточном режиме распознает потенциально опасных посетителей школ, в том числе из числа учащихся, по лицам и биометрическим данным, а также автоматически определяет огнестрельное оружие в руках человека.

Информация об этом в течение нескольких секунд поступает в правоохранительные органы и администрацию школы.

Систему уже опробовали в техническом режиме в течение учебного года в лицее №21 (Худайбердина, 15). С первого сентября текущего года такое оборудование появится еще в нескольких школах республики.