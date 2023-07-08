18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В школах Башкортостана начнут внедрять систему интеллектуального видеонаблюдения

Поделиться:

Новую систему видеонаблюдения разработали по поручению главы региона для создания безопасной среды на территории школ.

Комплекс видеонаблюдения в круглосуточном режиме распознает потенциально опасных посетителей школ, в том числе из числа учащихся, по лицам и биометрическим данным, а также автоматически определяет огнестрельное оружие в руках человека.

Информация об этом в течение нескольких секунд поступает в правоохранительные органы и администрацию школы.

Систему уже опробовали в техническом режиме в течение учебного года в лицее №21 (Худайбердина, 15). С первого сентября текущего года такое оборудование появится еще в нескольких школах республики.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: