ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

Массовые проверки водителей пройдут седьмого и восьмого июля, в ГИБДД не стали уточнять, на каких именно улицах будет усилен контроль.

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено поимке пьяных водителей и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

«Будьте внимательны и взаимовежливы! Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», – говорится в обращении ведомства.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 54 ДТП, в трех из них пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения.