В Калининском районе Уфы построят четыре жилых квартала

Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят 82 двухэтажных частных жилых дома. Сносить ничего не придется.

«На момент проектирования территория свободна от застройки, имеется луговая растительность, редкие кустарниковые породы деревьев, заболоченные участки. Улично-дорожная сеть не сформирована. Объекты культурного наследия отсутствуют», – говорится в приложении.

В этих домах поселят порядка 246 человек. Их обеспечат местами в уже построенных школах, детсадах и поликлиниках.