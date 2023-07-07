В Калининском районе Уфы построят четыре жилых квартала

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания участка восточнее улицы Елизаветы Глинки в Калининском районе.
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Согласно приложению к постановлению, на этой территории построят 82 двухэтажных частных жилых дома. Сносить ничего не придется.
«На момент проектирования территория свободна от застройки, имеется луговая растительность, редкие кустарниковые породы деревьев, заболоченные участки. Улично-дорожная сеть не сформирована. Объекты культурного наследия отсутствуют», – говорится в приложении.
В этих домах поселят порядка 246 человек. Их обеспечат местами в уже построенных школах, детсадах и поликлиниках.
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