В Уфе до конца августа перекроют улицу Пугачева

С 16 июля по 27 августа будет закрыт проезд по улице Пугачева в обоих направлениях на участке от Бельской до Геофизиков.

Перекрытие связано с работами по масштабному инфраструктурному проекту «Южные ворота», приуроченного к юбилею города.

Одновременно строится улица Генерала Рыленко, реконструируется Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка.

Все три проекта взаимосвязаны, и после ввода их в эксплуатацию пропускная способность дорожной сети должна увеличиться, а въезд в город и выезд из него – существенно разгрузиться.

На сегодняшний день завершены работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода, для строительства съездов под ним открыто движение.