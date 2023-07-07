В Уфе до конца августа перекроют улицу Пугачева

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: администрация Уфы
С 16 июля по 27 августа будет закрыт проезд по улице Пугачева в обоих направлениях на участке от Бельской до Геофизиков.
Перекрытие связано с работами по масштабному инфраструктурному проекту «Южные ворота», приуроченного к юбилею города.
Одновременно строится улица Генерала Рыленко, реконструируется Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка.
Все три проекта взаимосвязаны, и после ввода их в эксплуатацию пропускная способность дорожной сети должна увеличиться, а въезд в город и выезд из него – существенно разгрузиться.
На сегодняшний день завершены работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода, для строительства съездов под ним открыто движение.
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