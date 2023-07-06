В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (11,1%), капуста (8,4%) и колбаса полукопченая (5,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сосиски (2%), яблоки (1,9%) и масло сливочное (1,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели детские мясные консервы (3,3%), маргарин (2,6%) и вареная колбаса (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Цены на картофель растут катастрофическими темпами третью неделю подряд: в прошлый раз они поднялись на 20,1%, неделей ранее – на 11,5%.