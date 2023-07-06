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В Башкортостан поступили новые 100-рублевые купюры

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Не удивляйтесь, когда вам выдадут новые купюры в банкомате или на кассе: в республику поступила партия обновленных банкнот 2022 года выпуска.

Фото: отделение Нацбанка по республике Башкортостан

Как сообщает республиканское отделение Нацбанка, купюры номиналом сто рублей уже поступили в республику.

Они выполнены в новом стиле и в оливково-оранжевом цвете. На лицевой стороне изображены Спасская башня Московского Кремля, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ и парк «Зарядье».

С другой стороны изображен знаменитый Ржевский мемориал Советскому Cолдату и музей-заповедник «Куликово поле».

Как сообщает Центробанк, набор защитных элементов на новых купюрах был усовершенствован: некоторые элементы определяются только при помощи специальных приборов.

Старые купюры по-прежнему действительны, они будут постепенно выводиться из оборота.

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