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В Башкортостане лишили лицензии одного из мусорных операторов

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Организация «Дюртюлимелиоводстрой» лишится статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Об этом сообщили в региональном Минэкологии. Официально деятельность компании в этой сфере прекратится с 17 июля 2023 года.

Компания обслуживала населенные пункты в зоне деятельности №2, то есть в северных районах республики.

Основанием для лишения лицензии послужили массовые жалобы населения, «многочисленные нарушения региональным оператором графиков вывоза ТКО с территорий населенных пунктов», а также «факты привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушения норм природоохранного законодательства».

31 мая 2023 года Минэкологии направило в адрес ООО «Дюртюлимелиоводстрой» досудебную претензию о расторжении соглашения в добровольной форме. В установленный месячный срок ответ на претензию не был получен.

Кто теперь будет обслуживать зону №2 – пока неизвестно, жители публикуют фото невывезенного с площадок мусора.

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