Фестивали, игры и концерты: как пройдет День семьи в Уфе

Мероприятия начнутся заранее: шестого июля в 12.00 состоится спортивный фестиваль «Спорт и я – верные друзья» в селе Нагаево на площадке перед ДК;

желающие смогут посетить «Тематический четверг» в парке «Волна», начало – в 16.00.

Седьмого июля в 12.00 откроется фотовыставка «Семьи счастливые моменты» в поселке Новые Черкассы в ДК «Заря»;

с 15.00 пройдут игровая программа и концерт в парке «Демский»;

с 17.00 в парке «Первомайский» – праздничная программа «Все начинается с любви».

Основной площадкой праздника станет парк «Кашкадан»: восьмого июля с 16.00 начнутся мастер-классы, игровые конкурсы, ярмарка «Город мастеров», детские ярмарки, консультации специалистов;

с 18.00 до 19.00 можно будет посмотреть спектакль театра «НитьЯ» «Я счастье. Чудотворцы»;

с 11.00 в «Демском» парке пройдет фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья», с 15.00 начнется игровая программа;

в парке имени Якутова мероприятия стартуют в 16.00;

с 18.00 можно будет посмотреть концерт «Семья – очаг любви и верности» в парке «Первомайский».

0+, вход свободный