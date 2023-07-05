Фестивали, игры и концерты: как пройдет День семьи в Уфе

Восьмого июля страна отмечает День семьи, любви и верности. На основных площадках Уфы готовятся мероприятия для всех возрастов.
Мероприятия начнутся заранее: шестого июля в 12.00 состоится спортивный фестиваль «Спорт и я – верные друзья» в селе Нагаево на площадке перед ДК;
желающие смогут посетить «Тематический четверг» в парке «Волна», начало – в 16.00.
Седьмого июля в 12.00 откроется фотовыставка «Семьи счастливые моменты» в поселке Новые Черкассы в ДК «Заря»;
с 15.00 пройдут игровая программа и концерт в парке «Демский»;
с 17.00 в парке «Первомайский» – праздничная программа «Все начинается с любви».
Основной площадкой праздника станет парк «Кашкадан»: восьмого июля с 16.00 начнутся мастер-классы, игровые конкурсы, ярмарка «Город мастеров», детские ярмарки, консультации специалистов;
с 18.00 до 19.00 можно будет посмотреть спектакль театра «НитьЯ» «Я счастье. Чудотворцы»;
с 11.00 в «Демском» парке пройдет фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья», с 15.00 начнется игровая программа;
в парке имени Якутова мероприятия стартуют в 16.00;
с 18.00 можно будет посмотреть концерт «Семья – очаг любви и верности» в парке «Первомайский».
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