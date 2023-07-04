В Уфе из-за ремонта закрыли проезд по улице Шафиева

Сегодня и завтра, четвертого и пятого июля, будут поквартально перекрывать улицу Шафиева. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативный маршрут.

Сейчас эту улицу ремонтируют, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляется 500-метровый участок от дома №14 до пересечения с улицей Парковой.

Планируется обновление асфальта и бордюров, обустройство технических полос, ремонт тротуара и пешеходного ограждения. В завершение работ нанесут дорожную разметку.

Полностью ремонт участка улицы Шафиева должны закончить до второго октября 2023 года.