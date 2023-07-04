Завершились самые трудоемкие работы по реконструкции сада Аксакова в Уфе

По состоянию на третье июля 2023 года: все технически сложные и трудоемкие работы завершены. Полностью заменены канализация, водопровод, полив. Установлены бетонные основания под брусчатку, смонтирована конструкция скейт-парка, собрана сцена из лиственницы.

В детской зоне полы покроют резиновой крошкой, а сам игровой городок разделят на несколько тематических зон.

Еще предстоит установить восемь бронзовых фигур, на каждой из которых будет QR-код со ссылкой на произведения Сергея Аксакова.

«Реконструкция сада Аксакова проходит в рамках большого юбилея Уфы, ее 450-летия. Работы ведутся по всем фронтам. Людей и средств достаточно. Мы занимаемся обновлением колоннады, возвращаем исторические памятники. Все в лучших традициях старого сада в центре Уфы. Он станет достойным украшением к юбилею нашей столицы», – прокомментировал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Открытие обновленного сада планируется в октябре этого года.