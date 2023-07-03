В Уфе подешевели квартиры в новостройках

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 городах России, чтобы определить динамику цен на квартиры в новостройках по итогам первого полугодия 2023 года.
Во втором квартале в среднем «квадрат» российской недвижимости увеличился в цене на 1,5% до 113 756 рублей.
Средняя стоимость новой квартиры при этом выросла незначительно – на 0,8%, до 6 006 225 рублей.
Уфа оказалась среди 29 городов, в которых средняя стоимость квартиры на первичном рынке во втором квартале снизилась, причем показала одно из самых крупных падений по сравнению с предыдущим периодом: -4,2%, до 6 003 569 рублей. За полгода квартиры в новостройках подешевели на 1,9%.
Квадратный метр такого жилья при этом в период с апреля по июня незначительно подорожал – на 0,3%, до 124 897 рублей. По итогам полугодия рост составил 3,2%.
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