18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе подешевели квартиры в новостройках

Поделиться:

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 городах России, чтобы определить динамику цен на квартиры в новостройках по итогам первого полугодия 2023 года.

Во втором квартале в среднем «квадрат» российской недвижимости увеличился в цене на 1,5% до 113 756 рублей.

Средняя стоимость новой квартиры при этом выросла незначительно – на 0,8%, до 6 006 225 рублей.

Уфа оказалась среди 29 городов, в которых средняя стоимость квартиры на первичном рынке во втором квартале снизилась, причем показала одно из самых крупных падений по сравнению с предыдущим периодом: -4,2%, до 6 003 569 рублей. За полгода квартиры в новостройках подешевели на 1,9%.

Квадратный метр такого жилья при этом в период с апреля по июня незначительно подорожал – на 0,3%, до 124 897 рублей. По итогам полугодия рост составил 3,2%.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: