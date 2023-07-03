В Башкортостане с начала года произошло почти 5,8 тыс. пожаров

Главное управление МЧС России приводит удручающую статистику по пожарам в республике.
Согласно отчету, с начала года в Башкортостане произошло 5779 пожаров, при которых погибло 154 человека, в том числе двое детей. Травмировано 138 человек.
Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов и печей.
Если говорить о социальном положении погибших, то более половины от общего количества – это пенсионеры и безработные.
Зачастую пожары с трагическим исходом происходят ночью или в утренние часы, и сон становится обстоятельством, способствующим гибели людей.
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