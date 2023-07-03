В Башкортостане с начала года произошло почти 5,8 тыс. пожаров

Согласно отчету, с начала года в Башкортостане произошло 5779 пожаров, при которых погибло 154 человека, в том числе двое детей. Травмировано 138 человек.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов и печей.

Если говорить о социальном положении погибших, то более половины от общего количества – это пенсионеры и безработные.

Зачастую пожары с трагическим исходом происходят ночью или в утренние часы, и сон становится обстоятельством, способствующим гибели людей.