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В Башкортостане с начала года произошло почти 5,8 тыс. пожаров

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Главное управление МЧС России приводит удручающую статистику по пожарам в республике.

Согласно отчету, с начала года в Башкортостане произошло 5779 пожаров, при которых погибло 154 человека, в том числе двое детей. Травмировано 138 человек.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроприборов и печей.

Если говорить о социальном положении погибших, то более половины от общего количества – это пенсионеры и безработные.

Зачастую пожары с трагическим исходом происходят ночью или в утренние часы, и сон становится обстоятельством, способствующим гибели людей.

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