В Уфу вернется летняя жара

По прогнозу Гидрометцентра, следующая неделя в Уфе будет солнечной и жаркой, осадков не обещают.

Понедельник, 3 июля: до +28°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +15°, без осадков.

Вторник, 4 июля: до +29°,переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – +16°, без осадков.

Среда, 5 июля: до +31°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +17°, без осадков.

Четверг, 6 июля: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +15°, без осадков.

Пятница, 7 июля: до +29°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +15°, без осадков.