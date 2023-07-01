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В Уфе высадят 3300 кустов гортензии

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев показал фото цветущих гортензий, высаженных в прошлом году.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

В 2023 году мэрия планирует высадить 3300 таких же кустов во всех районах Уфы. Кроме того, уже закупили более тысячи роз. По словам Мавлиева, город будет постепенно переходить на многолетние цветы.

Ранее мэр говорил о том, что всего за 2023 год в Уфе планируют высадить порядка 1,5 млн цветов.

Весной текущего года состоялась высадка «Аллеи горожан» вдоль всего проспекта Октября. Это самая длинная липовая аллея в России.

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