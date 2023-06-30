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В Башкортостане снова резко поднялись цены на картофель и морковь

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 19 по 26 июня 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (20,1%), морковь (7,7%), детские мясные (3,2%) и фруктовые (2,7) консервы.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на маргарин (2,5%), яблоки и рыбу (по 2,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (9,6%), помидоры (5,8%), бананы (3%), вермишель (2,5%) и лук (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Цены на картофель и морковь растут катастрофическими темпами вторую неделю подряд: в прошлый раз они поднялись на 11,5% и 5,6% соответственно.

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