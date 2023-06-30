Глава Калининского района Уфы уходит в отставку

Грядут очередные кадровые перестановки в мэрии Уфы: Михаил Замурагин, возглавлявший администрацию Калининского района, сложил с себя полномочия.
vk.com/Михаил Замурагин
Как сообщили в мэрии, Замурагин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Его последний рабочий день на этой должности был 24 июня, с тех пор администрацию возглавляет его первый заместитель Дмитрий Миронов.
Михаил Замурагин много лет работал в ПАО «ОДК-УМПО», в том числе начальником транспортного цеха, администрацию района возглавил в мае 2022 года по решению Ратмира Мавлиева.
Комментарии (0)