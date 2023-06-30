Глава Калининского района Уфы уходит в отставку

Как сообщили в мэрии, Замурагин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Его последний рабочий день на этой должности был 24 июня, с тех пор администрацию возглавляет его первый заместитель Дмитрий Миронов.

Михаил Замурагин много лет работал в ПАО «ОДК-УМПО», в том числе начальником транспортного цеха, администрацию района возглавил в мае 2022 года по решению Ратмира Мавлиева.