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Глава Калининского района Уфы уходит в отставку

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Грядут очередные кадровые перестановки в мэрии Уфы: Михаил Замурагин, возглавлявший администрацию Калининского района, сложил с себя полномочия.

vk.com/Михаил Замурагин

Как сообщили в мэрии, Замурагин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Его последний рабочий день на этой должности был 24 июня, с тех пор администрацию возглавляет его первый заместитель Дмитрий Миронов.

Михаил Замурагин много лет работал в ПАО «ОДК-УМПО», в том числе начальником транспортного цеха, администрацию района возглавил в мае 2022 года по решению Ратмира Мавлиева.

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