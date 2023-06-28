В Уфе открылся первый в Башкортостане хоспис

Хоспис расположен в южной части города, это целый комплекс зданий площадью около 13 тысяч кв. м.

Его строили на пожертвования бизнесменов и частных лиц, и это единственное учреждение в России, которое проектировали для такой специализации.

Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых – для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты.

Валентина Матвиенко вручила коллективу хосписа подарочный сертификат на оснащение оборудованием сенсорной комнаты учреждения.

«Этот важный объект появился благодаря общенародной поддержке. Благодарю руководителей предприятий, которые внесли свою лепту в его строительство. Особая признательность – "Башкирской содовой компании". На нее легла основная финансовая нагрузка.

Важно, что мы открываем хоспис в благословенный день. Сегодня великий светлый праздник Курбан-байрам, в Уфе собрались на Форуме регионов России и Беларуси наши добрые друзья из множества городов и регионов двух стран. Главные слова, которые мы произнесли, когда начинали строить: хоспис – это про жизнь. Собственно, это и цель нашего проекта. Верю, что здесь будет звучать смех, что даже в самой непростой ситуации здесь появится надежда и, может быть, дай Бог, люди будут меньше болеть», – сказал Радий Хабиров.