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Мэрия Уфы потратит 26 млн рублей на снос девятиэтажки

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Многострадальный дом по адресу Уфимское шоссе, 4 все-таки снесут. Его признали аварийным еще в 2015 году.

Тогда жители обнаружили, что по стенам дома идут большие трещины. По итогам обследования специалисты пришли к выводу: фундамент разрушается из-за карстового провала, восстановлению дом не подлежит.

После этого девятиэтажку еще несколько лет не могли полностью расселить, несмотря на постановление суда.

Сейчас на портале госзакупок опубликован муниципальный контракт от мэрии Уфы: она ищет подрядчика, который возьмется снести здание, причем работы должны начаться уже 11 августа и завершиться второго октября 2023 года.

Максимальная сумма контракта – 26 млн рублей. Помимо, собственно, сноса здания, требуется также демонтировать коммуникации и вывезти мусор с территории.

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