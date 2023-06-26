Мэрия Уфы потратит 26 млн рублей на снос девятиэтажки

Тогда жители обнаружили, что по стенам дома идут большие трещины. По итогам обследования специалисты пришли к выводу: фундамент разрушается из-за карстового провала, восстановлению дом не подлежит.

После этого девятиэтажку еще несколько лет не могли полностью расселить, несмотря на постановление суда.

Сейчас на портале госзакупок опубликован муниципальный контракт от мэрии Уфы: она ищет подрядчика, который возьмется снести здание, причем работы должны начаться уже 11 августа и завершиться второго октября 2023 года.

Максимальная сумма контракта – 26 млн рублей. Помимо, собственно, сноса здания, требуется также демонтировать коммуникации и вывезти мусор с территории.