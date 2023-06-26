В Уфе открыли первую «умную» спортивную площадку

Первая такая площадка открылась на территории школы №79 (Борисоглебская, 16) в Орджоникидзевском районе.

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Площадка доступна для всех желающих.

На ней установлены тренажеры с QR-кодами со ссылкой на рекомендации для тренировок. Также есть зоны взрослого и детского воркаута, хоккейная коробка, которую в летний сезон переоборудуют в две баскетбольные и волейбольную площадки, беговая дорожка с резиновым покрытием, трибуна на 100 мест.