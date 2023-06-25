В Уфе потеплеет до +27°

По прогнозу Гидрометцентра, следующая неделя в Уфе будет относительно солнечной, но по-настоящему летней жары пока не обещают. Осадки будут в начале и в конце рабочей недели.

Понедельник, 26 июня: до +19°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на вторник – +9°, без осадков.

Вторник, 27 июня: до +23°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +11°, без осадков.

Среда, 28 июня: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 29 июня: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 30 июня: до +26°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +15°, без осадков.

Суббота, 1 июля: до +27°, облачно, без осадков.