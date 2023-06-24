Радий Хабиров: «Любые решения президента республика будет выполнять безукоризненно, точно и жестко»

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в атаке позиций ЧВК, после чего наемники блокировали улицы Ростова-на-Дону с требованием выдать им министра обороны Сергея Шойгу. После того, как президент Владимир Путин призвал ЧВК сложить оружие, Пригожин заявил, что не собирается делать этого и «продолжит воевать».

«Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина. Безусловно, все решения, все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений президента. Конечно, мы его поддерживаем.

Ситуация непростая. Лично я твердо убежден, что, когда твоя страна воюет, нельзя бить ей в спину – ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило.

Тысячи наших парней сейчас находятся на передовой, еще 2,5 тысячи – на боевом слаживании перед отправкой на СВО. Все они готовы защищать страну и нашего президента.

Что касается Башкортостана – у нас все нормально. Мы спокойно живем, работаем. В республике проходит ряд очень важных мероприятий. Но в это непростое время мы должны идти рядом с президентом. Любые его решения республика будет выполнять безукоризненно, точно и жестко», – говорится в обращении Радия Хабирова.