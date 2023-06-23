ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

Сегодня, 23 июня, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Рейды пройдут 23 и 24 июня, на этот раз в ГИБДД не стали уточнять, на каких именно улицах будет усилен контроль.
Мероприятия направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено поимке пьяных водителей и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.
«Будьте внимательны и взаимовежливы! Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», – говорится в обращении ведомства.
За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 54 ДТП, в одном из них пострадал человек. Задержано восемь водителей в состоянии опьянения.
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