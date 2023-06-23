ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

Рейды пройдут 23 и 24 июня, на этот раз в ГИБДД не стали уточнять, на каких именно улицах будет усилен контроль.

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено поимке пьяных водителей и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

«Будьте внимательны и взаимовежливы! Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», – говорится в обращении ведомства.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 54 ДТП, в одном из них пострадал человек. Задержано восемь водителей в состоянии опьянения.