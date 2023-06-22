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Правительство одобрило расширение ОЭЗ «Алга»

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Башкортостан подал заявку в Минэкономразвития России на расширение особой экономической зоны «Алга» в апреле текущего года. Разработка документа велась с 2021 года.

vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 22 июня, пресс-служба правительства РФ сообщила о том, что председатель Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ОЭЗ «Алга».

Расширение позволит «создать дополнительные производственные площади и сформировать благоприятные условия для запуска новых инвестиционных проектов», – говорится в сообщении.

О намерении работать на новой территории ОЭЗ уже заявили шесть потенциальных инвесторов. Их проекты направлены на развитие мебельной, химической и деревоперерабатывающей промышленности, производства сельскохозяйственной техники и нефтегазового оборудования.

В ближайшие 10 лет они готовы инвестировать в свои проекты не менее 11 млрд рублей и создать 765 рабочих мест в регионе.

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