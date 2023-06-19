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В Башкортостане перенесли дату завершения ямочного ремонта

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Первоначально планировалось, что все работы по инспектированию дорог республики завершатся до 15 мая, а до 15 июня устранят все дефекты.

Однако по состоянию на 19 июня в двух районах (Давлекановском и Илишевском) еще не оцифрованы все ямы, а в 38 районах и четырех городах не устранены дефекты.

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, который вел совещание, поручил всем главам муниципалитетов завершить эту работу до 30 июня.

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