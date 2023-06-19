В Башкортостане перенесли дату завершения ямочного ремонта

Однако по состоянию на 19 июня в двух районах (Давлекановском и Илишевском) еще не оцифрованы все ямы, а в 38 районах и четырех городах не устранены дефекты.

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, который вел совещание, поручил всем главам муниципалитетов завершить эту работу до 30 июня.