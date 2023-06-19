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В Башкортостане IТ-специалисты могут снизить ставку по ипотеке на 1%

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В республике запущена программа по предоставлению дополнительных льгот при оформлении ипотеки IТ-специалистами.

Программой предусмотрено дополнительное снижение ставки по ипотечному кредиту на 1%.

Получить льготу могут сотрудники местных IТ-компаний, аккредитованных Минцифры России.

С прошлого года в республике для IТ-специалистов действует льготная ипотека со ставкой до 5% годовых. На нее уже подано 796 заявок, 525 кредитов одобрили, выдано 197 кредитов на сумму более 1,304 млрд рублей.

Вместе с новой программой IT-специалисты смогут взять ипотеку под 4% годовых.

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