Госдума поддержала предложение Башкортостана задерживать нелегальные маршрутки

На сегодняшний день на автобусы, которые перевозят жителей без карты маршрута, налагается арест. При этом расходы на эвакуатор, хранение арестованного транспорта, его охрану, ложатся бременем на органы местного самоуправления.

Это затратно, особенно для небольших городов, и несправедливо, так как фактически оплачивается налогоплательщиками.

В случае утверждения предложенных поправок все эти расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля до уплаты штрафа будут нести сами нарушители.