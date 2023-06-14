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В Уфе перекрыли улицу Рихарда Зорге

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

ООО «БашРТС» продолжает плановый капремонт сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

В связи с этим до 15 августа введено частичное ограничение движения на второстепенной дороге по улице Рихарда Зорге на нечетной стороне от дома №13 до дома №25.

ufacity.info

Кроме того, в Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции на участке от Цюрупы до Воровского. Он будет закрыт до 30 декабря 2023 года.

С 17 по 23 июня из-за работ на этой территории перекроют полосу четной стороны улицы Цюрупы на пересечении с Октябрьской революции. На этом участке могут быть пробки в пиковые часы.

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