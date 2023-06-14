В Уфе перекрыли улицу Рихарда Зорге

Кроме того, в Уфе продолжается реконструкция улицы Октябрьской революции на участке от Цюрупы до Воровского. Он будет закрыт до 30 декабря 2023 года.

С 17 по 23 июня из-за работ на этой территории перекроют полосу четной стороны улицы Цюрупы на пересечении с Октябрьской революции. На этом участке могут быть пробки в пиковые часы.