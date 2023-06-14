В Уфе пройдет Международный день йоги

18 июня ведущие специалисты различных направлений и школ йоги республики проведут мастер-классы на уфимской набережной реки Белой.
vk.com/ufa_yogafest
Программа IX Международного дня йоги:
9.00-10.15: Виталий Лялин – лекция/практика «Древняя гималайская традиция Крийя-йоги»;
10.20-11.00: Радмила Шакурова – практика «Комплекс Сурья Намаскар»;
11.05-11.45: Ирина Шиляева – практика «Йога-терапия позвоночника»;
11.45-11.55: Гулия Айдашева – практика «Мастер-класс по восточному танцу»;
12.00-12.40: Юрий Абдуллов – практика «Аштанга Виньяса йога»;
12.45-13.25: травник Гордеев Михаил Викторович – лекция «Об оздоровлении крови и внутренних органов – в здоровом теле – здоровый дух»;
13.30-14.30: Марат Салимуллин – лекция/практика «Интенсивная йога»;
14.35-15.15: Адель Ибатуллина – практика «Красота силовых балансов»;
15.20-15.30: песня со всеми участниками «Замыкая круг»;
15.35-16.15: Наталья Павельева – практика «Сильные ноги»;
16.20-17.20: Евгений и Евгения Чирковы – лекция/практика «Йога – искусство гармоничных движений»;
17.25-18.25: Прохор Батунин – лекция «Управление состоянием через практику йоги и медитации», практика «Хатха-йога как система очищения организма»;
18.30-19.10: Анжелика Мамлиева – практика «Освобождение тела и ума от внутренних зажимов»;
19.10-19.30: Денис Баймурзин – лекция «Еда и йога»;
19.30-21.00: концерт Ufa vedic fest.
Детская йога:
12.00-12.40 – Лилия Михайлова;
15.00-15.40 – Алина Ямалетдинова;
18.00-18.40 – Лина Валишина.
Кроме того, посетителей ждут: эко-ярмарка, дегустация эко-продуктов, мастер-классы по гвоздестоянию и рисованию, конкурсы и другие активности.
0+, вход свободный
Комментарии (0)