В Уфе пройдет Международный день йоги

Программа IX Международного дня йоги:

9.00-10.15: Виталий Лялин – лекция/практика «Древняя гималайская традиция Крийя-йоги»;

10.20-11.00: Радмила Шакурова – практика «Комплекс Сурья Намаскар»;

11.05-11.45: Ирина Шиляева – практика «Йога-терапия позвоночника»;

11.45-11.55: Гулия Айдашева – практика «Мастер-класс по восточному танцу»;

12.00-12.40: Юрий Абдуллов – практика «Аштанга Виньяса йога»;

12.45-13.25: травник Гордеев Михаил Викторович – лекция «Об оздоровлении крови и внутренних органов – в здоровом теле – здоровый дух»;

13.30-14.30: Марат Салимуллин – лекция/практика «Интенсивная йога»;

14.35-15.15: Адель Ибатуллина – практика «Красота силовых балансов»;

15.20-15.30: песня со всеми участниками «Замыкая круг»;

15.35-16.15: Наталья Павельева – практика «Сильные ноги»;

16.20-17.20: Евгений и Евгения Чирковы – лекция/практика «Йога – искусство гармоничных движений»;

17.25-18.25: Прохор Батунин – лекция «Управление состоянием через практику йоги и медитации», практика «Хатха-йога как система очищения организма»;

18.30-19.10: Анжелика Мамлиева – практика «Освобождение тела и ума от внутренних зажимов»;

19.10-19.30: Денис Баймурзин – лекция «Еда и йога»;

19.30-21.00: концерт Ufa vedic fest.

Детская йога:

12.00-12.40 – Лилия Михайлова;

15.00-15.40 – Алина Ямалетдинова;

18.00-18.40 – Лина Валишина.

Кроме того, посетителей ждут: эко-ярмарка, дегустация эко-продуктов, мастер-классы по гвоздестоянию и рисованию, конкурсы и другие активности.

0+, вход свободный