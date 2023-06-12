В Уфе после реконструкции открыли парк Нефтехимиков

Сегодня, 12 июня, в День города парк официально открыли для посетителей. Первый этап реконструкции стоил порядка 400 млн рублей, второй будет реализован до конца 2024 года.

Фотографии опубликовал в соцсетях Радий Хабиров. В парке оборудовали детскую и спортивную площадки, обновили освещение и установили камеры видеонаблюдения.

«А еще – это первый парк в Уфе, где мы восстановили символ той эпохи – арку у главного входа. На мой взгляд, получилось достойно. Будем тиражировать этот опыт и на другие общественные пространства Уфы – сад им. Аксакова, парк им. Якутова.

И продолжим благоустраивать парки столицы Башкортостана. У нас есть большая программа, по которой мы выделяем на эти цели как минимум 1 млрд рублей в год.

Почти все парки Уфы закладывались несколько десятилетий назад, и сейчас наша задача – сделать их современными, комфортными и безопасными», – написал Радий Хабиров.