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Благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе подорожало на 19 млн рублей

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Управление капитального строительства администрации Уфы дало старт второму конкурсу на обновление аллеи перед Театром кукол, который сейчас закрыт на реконструкцию.

vk.com/radiyhabirov

В прошлом конкурсе цена контракта составляла 104,5 млн рублей, уфимская компания «Уралагротехсервис» снизила стоимость до 102,5 млн рублей и выиграла торги.

Требовалось среди прочего провести озеленение территории, строительно-монтажные работы, демонтажные работы, земляные работы, установку системы видеонаблюдения, МАФ и наружного освещения и так далее.

В конце мая стало известно, что УФАС в ходе проверки выявило нарушения в действиях заказчика: эти работы не являются взаимосвязанными и аналогичными. Объединение в один лот различных по функциональным и технологическим характеристикам работ приводит к ограничению конкуренции и влечет за собой сокращение числа участников конкурса.

Мэрии пришлось аннулировать результаты конкурса. На повторных торгах предельная цена контракта выросла до 123,5 млн рублей.

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