После пожара на железнодорожной станции в Уфе возбуждено уголовное дело

На место выехали 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и катер, было задействовано 114 человек.

Горели емкости для хранения жидкостей, принадлежащие предприятию ООО «Уфа-Хим».

Открытое горение ликвидировано в 00.05, пожар полностью потушен в 1.36 10 июня.

Вокзал и станция не пострадали. Ожоги получил один человек, он был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехал прокурор Уфы Сергей Воронов, органами следствия возбуждено уголовное дело по части первой стать 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования.