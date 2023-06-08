В Башкортостане продолжают снижаться цены на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (4,8%%), детские мясные консервы (3,7%) и курица (3,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на молоко (2,4%), морковь (2,3%) и творог (2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели лук (7,4%), капуста (4,6%), огурцы (4,5%), маргарин (3%), помидоры (2,9%) и бананы (2,5%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.